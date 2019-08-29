В эту субботу, 31 августа, украинский боксер Василий Ломаченко проведет в Лондоне свой очередной титульный бой против британского боксера Люка Кэмпбелла. На кону пояса WBA и WBO в легком весе, которыми владеет украинец, а также вакантный пояс WBC.

В прямом эфире в Украине поединок покажет канал "Интер". Начало программы "Большой бокс", в которой и будут транслировать один из самых ожидаемых боксерских поединков года, в 22.00, передает пресс-служба канала.

C учетом двух боев в андеркарде (Александр Поветкин сразится с Хьюи Фьюри, двоюродным брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. И чемпион WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс встретится с Хулио Мартинесом - Ред.) начало боя Ломаченко vs Кэмпбелл может состояться примерно в районе полуночи.

Фото: inter.ua

Напомним, что Ломаченко и Кэмпбелл стали олимпийскими чемпионами в 2012 году, но в разных весовых категориях. Все время они шли разными дорогами, но к одной мечте - абсолютному чемпионству в легком весе. И вот наконец-то Лома и Люк встретятся на одном ринге, на лондонской арене О2. Победитель этого поединка получит сразу три пояса и откроет себе путь к желанному титулу.

Кэмпбелл, который с трудом уложился в норму при контрольном взвешивании, называет предстоящий бой самым важным в своей карьере и понимает, что у него только один шанс на победу. Британец обещает выложиться на 100% и серьезно настроен на победу. Он сильный, быстрый и техничный боксер. А еще он выше Ломаченко ростом, и считает это своим преимуществом.

Василий Ломаченко в свою очередь называет Люка соперником с высоким боксерским IQ. Украинец уверен: у них получится интересный и зрелищный бой.