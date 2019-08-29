Сегодня, 29 августа, новоизбранные депутаты принимают присягу во время торжественного заседания Верховной Рады 9 созыва. Всем народным избранникам (а их 424 нардепа) вручили на память подарочный набор депутата. Журналисты "Страны" публикуют фото презента.

Итак, в подарочный набор депутата входят: записная книжка, папка, ручка, удостоверение и значки, конституция Украины, регламент. Каждому депутату также вручили памятку о том, как пользоваться сенсорной кнопкой во время голосования.

Первое заседание Верховной Рады начнется в 13:20.

Все фото: Страна.ua

Напомним, торжественное заседание 29 августа продлилось около 15 минут. На него прибыли экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также действующий глава государства Владимир Зеленский и члены Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом.

Напомним, "Страна" следит за открытим новой Рады в режиме онлайн.

Также мы писали, что сегодня депутаты примут присягу, послушают Зеленского и определятся с комитетами.