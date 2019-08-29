В четверг, 29 августа, в первый день работы нового созыва парламента Украины стал известен рабочий календарь народных депутатов до января 2020 года. Снимок опубликован на фб-странице политтехнолога Екатерины Одарченко.

Так, наибольшее количество пленарных заседаний, на которых голосуются законопроекты, депутатам предстоит в октябре - 11. В грядущем сентябре их запланировано провести 9.

Также в календаре у депутатов выделены дни на работу непосредственно с избирателями, заседания парламентских комитетах и группах, согласительные советы, а также другие активности, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Ежемесячно предусмотрены парламентские слушания "Часа вопросов к правительству".

Фото: facebook.com/katerina.odarchenko

Мы ведем прямой репортаж о происходящем в первый день нового парламента.

Отметим, что в парламенте Украины подорожала еда. Появились фото из буфета.