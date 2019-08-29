Партия "Слуга народа" предлагает избрать новым премьер-министром Алексея Гончарука. Об этом сообщил сегодня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в кулуарах Рады. Кандидатура Гончарука, по его словам, уже внесена для включения на голосование.

Среди других кандидатов на посты в новом Кабинете министров - Ирина Венедиктова из списка "Слуги народа" в качестве министра юстиции, Тимофей Милованов как министр экономики и Оксана Маркарова, которая останется министром финансов.

Главой Министерства внутренних дел предлагают вновь назначить Арсена Авакова. Главой генпрокуратуры предлагается назначить Руслана Рябошапку. Министерство здравоохранения, по последним сведениям, предложат возглавить Зоряне Черненко, жене нардепа от БПП, который называл Зе "петрушкой Коломойского".

Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Ранее пост премьер-министра Гончаруку прочили одновременно несколько СМИ. С учетом того количества фамилий, которые озвучивались как претенденты на этот пост, новость воспринималась как неординарная. В отличие от "потенциальных кандидатов" Рашкована, Коболева или Витренко Гончарук в последние недели регулярно появляется в свите Зеленского на различных мероприятиях. Он уже реально вписан в Зе-команду, успев стать креатурой всесильного на данный момент главы ОП Богдана.

Напомним, 28 августа, Владимир Гройсман объявил, что покидает пост премьер-министра Украины. Он опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение. И пожелал своему преемнику силы, терпения, удачи и успеха. Гройсман был назначен премьер-министром Украины 14 апреля 2016 года.

Как сообщала "Страна", партия Гройсмана на досрочных парламентских выборах набрала более 2% голосов и получит финансирование из государственного бюджета.