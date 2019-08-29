Вопрос обмена заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, о переводе которого в Бутырку сообщили в СМИ, еще не решен. Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами в настоящее время продолжаются. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Его цитирует Интерфакс-Украина.

"Этим вопросом (обменом удерживаемыми лицами - Ред.) занимается официальная власть и президент Украины господин Зеленский, его команда. Я знаю, что такие переговоры сейчас ведутся, но окончательного варианта еще нет. Точно также окончательно не решен вопрос человека, которого вы назвали – Сенцова", - сказал Медведчук журналистам в кулуарах парламента Украины в четверг, 29 августа, отвечая на вопрос журналиста.

Как сообщала "Страна", обмен пленными между Украиной и Россией могут отложить на неопределенный срок. "Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сообщил адвокат Валентин Рыбин.

При этом Зеленский подтвердил, что хочет обменять гражданина Украины Вышинского на гражданина Украины Сенцова.