Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов, который находился в исправительной колонии в России, переведен из колонии в городе Лабытнанги в московскую Бутырскую тюрьму. Об этом со ссылкой на источник пишет "Интерфакс".

Сообщается, что Сенцов доставлен в Москву в рамках предстоящего обмена заключенными с Украиной.

Впрочем, утром 29 августа адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе не подтверждал информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. По данным правозащитника, несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня.

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Напомним, 22 августа появилась информация, что Украина и Россия находятся на завершающей стадии процесса обмена удерживаемых граждан по формуле "33 на 33". А уже 23 августа президент Владимир Зеленкий пообещал результаты переговоров об обмене удерживаемых лиц "в ближайшие дни".

В то же время мы писали, что представители российских силовых ведомств выступают против выдачи украинской стороне трех лиц в порядке обмена. Речь идет о режиссере Олеге Сенцове и членах УНА-УНСО Станиславе Клыхе и Николае Карпюке.

А адвокат Валентин Рыбин заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией переносится на неопределенный срок.

Между тем, 28 августа суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, который более года провел в СИЗО. После этого появилась информация о его участии в обмене. А еще в июле президент Владимир Зеленский заявил о намерении обменять Вышинского на Сенцова.