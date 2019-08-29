В 10 утра начала работу Верховная Рада IX созыва.

Торжественное заседание продлилось всего 15 минут. Слово взял спикер Андрей Парубий. Он объявил минуту молчания по украинским военным, которые пять лет назад погибли в Иловайском котле, а также поздравил народных депутатов со вступлениям в должность.

На заседании, помимо многочисленных гостей, присутствовали четыре бывший президента - Кравчук, Кучма, Ющенко и Порошенко, а также действующий - Владимир Зеленский.

Кстати, Зе должен выступить в парламенте почти сразу после перерыва - в 13:20.

Присягу произнес старший по возрасту народный депутат - 78-летний представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлий Иоффе. После этого был объявлен перерыв до 13 часов. До этого времени все нардепы должны принять присягу в письменно и сдать такую бумагу сотрудникам аппарата.

В обед заседание должно возобновиться, и обещает быть насыщенным. "Страна" рассказывает, что сегодня ожидается под куполом Рады.

Уход Гройсмана и коалиция

Вчера "Страна" публиковала сегодняшнюю повестку, состоящую из 27 пунктов.

Сразу после окончания перерыва полномочия должен сложить Кабинет министров в полном составе во главе с премьером Владимиром Гройсманом.

Затем должны быть сформированы депутатские фракции и группы. После краткого доклада Парубия о деятельности Рады прошлого созыва планируется создание коалиции. Скорее всего она будет состоять всего из одной фракции - "Слуга народа".

Новое руководство Рады

После этого записана первая партия назначений: избрание Счетной комиссии парламента, нового спикера, его заместителя и первого заместителя.

Вместо Андрея Парубия на должность председателя Верховной Рады будет предложен Дмитрий Разумков - лидер "Слуги народа" на парламентских.

Вместо Ирины Геращенко на должность вице-спикера претендует правовед и еще один "слуга" Руслан Стефанчук. Его кандидатура тоже считается уже решенной.

Третье кресло в президиуме Рады правящая партия согласилась оставить за другими фракциями и группами. По последним данным - его займет нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк, которую считают креатурой олигарха Виктора Пинчука.

Снятие депутатского иммунитета

Следующий пункт - рассмотрение законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Это единственный закон, который планируют рассматривать сегодня, и вокруг него уже возник скандал.

Речь идет о документе, который был подготовлен еще при Петре Порошенко. По нему неприкосновенность снимается с 1 января 2020 года.

Правда, это будет только первое чтение. Второе чтение должно пройти на осенней сессии, которая стартует в сентябре. Для первого чтения достаточно простого большинства голосов - 226. В то время как для второго необходимо конституционное большинство - 300 голосов.

Также, по словам нардепа Андрея Геруса, сегодня могут рассмотреть и закон о импичменте президента.

Премьер и первые министры

Далее в повестке стоит избрание премьер-министра. На эту должность "Слуга народа" выдвигает Алексея Гончарука (что о нем известно читайте в нашем материале).

После небольшого доклада подготовительной депутатской группы последует вторая партия назначений: министра обороны и главы МИД.

Наиболее вероятный претендент на кресло министра обороны - Александр Данилюк, нынешний глава СНБО. Но тут возможны проблемы - против его назначения выступает олигарх Игорь Коломойский, который считает Данилюка причастным к национализации ПриватБанка.

Еще один претендент - советник Зеленского Андрей Загороднюк, который ранее был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Кандидатурой на пост главы МИД называют Вадима Пристайко из Офиса президента.

После этого анонсировано формирование состава Кабинета министров Украины. Кто может стать новыми министрами мы анализировали в отдельном материале.

Отметим, что набор кандидатов на разные должности постоянно меняется. И конечный вариант мы увидим, пожалуй, только в зале Верховной Рады.

Главная интрига - сохранит ли свой пост глава МВД Арсен Аваков. О том, какие сомнения в отношении него терзают президента и его команду читайте в нашем материале.

Силовики Зеленского

Третья партия назначений сегодня - главы СБУ и генерального прокурора.

Наиболее вероятной кандидатурой на первую должность называют Ивана Баканова, сейчас он и.о. ведомства. Сменщиком Юрия Луценко станет Руслан Рябошапка, сейчас он занимает пост замглавы Офиса президента.

После этого первая сессия Верховной Рады должна быть завершена.

Как сегодня развиваются события в парламенте следите в нашем онлайне.

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