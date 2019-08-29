В четверг, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины. Об этом сообщают в Офисе президента.

Также Зеленский будет присутствовать на открытии первой сессии парламента Украины и выступит с внеочередным посланием к народным депутатам.

Как сообщала "Страна", торжественное заседание новой Рады продлилось около 15 минут. Объявлен перерыв на 2,5 часа, выделенных на оформление присяги. Начало первой рабочей сессии нового созыва парламента Украины назначено на 13:00.

Мы ведем онлайн-репортаж о происходящем в парламенте Украины. Пока в зале перерыв, в буфете начался ажиотаж. Отмечают, что меню для депутатов подорожало.