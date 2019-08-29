Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что проблемы во взаимоотношениях между Украиной и Польшей, которые возникали в последние годы, вызывал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом пишет Rzeczpospolita.

"Мы хотим сделать конкретные шаги, также когда речь идет об отмене запрета на эксгумацию. Это должно привести к выходу из сложной ситуации, в которой оказались наши отношения", - сказала Верещук.

Также она выступила против того, чтобы Владимир Вятрович оставался главой украинского ИНП, потому что он, на ее взгляд, является причиной споров с поляками. По словам Верещук, новый парламент видение улучшения отношений с соседней страной, будет даже создана комиссия "Дружба с Польшей".

Уточняется, что Вятровичу запрещен въезд на территорию Польши. Он заявлял, что мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.

Отметим, что мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины был наложен Киевом еще в 2017 году в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в начале лета попросил Зеленского возобновить эксгумацию поляков, погибших на Волыни в 1943-1944 годах.

Также мы писали, что Украина с Польшей возобновили переговоры об эксгумации поляков еще в конце 2017 года, однако с тех пор вопрос так и не был решен.