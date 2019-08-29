Вместо Уляны - Зоряна. Новым главой МОЗ станет жена нардепа от БПП, который называл Зе "петрушкой Коломойского"
На место главы Министерства здравоохранения Украины вместо американки Ульяны Супрун могут назначить Зоряну Черненко. Об этом стало известно корреспонденту "Страны" из источников в партии "Слуга народа".
Зоряна Черненко является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации и ведущим экспертом в "реанимационное пакете реформ" по вопросам медицинской реформы.
Также она занимает пост директора общественной организации "Форум здоровья" и является членом Всемирной Ассоциации медицинского права.
Также Зоряна Черненко является женой нардепа депутата VIIІ созыва Верховной Рады от БПП и экс-главы правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко, который хотел запретить показ сериала "Слуга народа" перед выборами. А Зеленского он называл "петрушкой Коломойского".
Зоряна Черненко. Фото: reformsguide.org.ua
Ранее "Страна" анализировала, останутся ли министры времен Петра Порошенко в новом Зе-Кабмине.
Также была информация о том, что на должность министра здравоохранения в новом правительстве претендовал бывший Одесский губернатор Максим Степанов. По словам Сергея Лещенко, его лоббировал Аваков и поддерживал Коломойский. Ведь Степанов - близкий соратник Игоря Палицы, который избрался в Раду. "Степанов молодец в том, что отказался играть под дудку бывшего президента Порошенко и пошел с ним на публичный конфликт", - писал Лещенко.
Также мы писали о том, что в последнее время развернулась кампания за то, чтобы оставить Супрун в министерском кресле - и, по слухам, к Зеленскому уже приезжали "ходоки" из-за океана просить за Ульяну. Причем уже не в первый раз. И, вероятно, не безрезультатно.