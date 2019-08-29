На место главы Министерства здравоохранения Украины вместо американки Ульяны Супрун могут назначить Зоряну Черненко. Об этом стало известно корреспонденту "Страны" из источников в партии "Слуга народа".

Зоряна Черненко является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации и ведущим экспертом в "реанимационное пакете реформ" по вопросам медицинской реформы.

Также она занимает пост директора общественной организации "Форум здоровья" и является членом Всемирной Ассоциации медицинского права.

Также Зоряна Черненко является женой нардепа депутата VIIІ созыва Верховной Рады от БПП и экс-главы правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко, который хотел запретить показ сериала "Слуга народа" перед выборами. А Зеленского он называл "петрушкой Коломойского".

Зоряна Черненко. Фото: reformsguide.org.ua

Ранее "Страна" анализировала, останутся ли министры времен Петра Порошенко в новом Зе-Кабмине.

Также была информация о том, что на должность министра здравоохранения в новом правительстве претендовал бывший Одесский губернатор Максим Степанов. По словам Сергея Лещенко, его лоббировал Аваков и поддерживал Коломойский. Ведь Степанов - близкий соратник Игоря Палицы, который избрался в Раду. "Степанов молодец в том, что отказался играть под дудку бывшего президента Порошенко и пошел с ним на публичный конфликт", - писал Лещенко.

Также мы писали о том, что в последнее время развернулась кампания за то, чтобы оставить Супрун в министерском кресле - и, по слухам, к Зеленскому уже приезжали "ходоки" из-за океана просить за Ульяну. Причем уже не в первый раз. И, вероятно, не безрезультатно.