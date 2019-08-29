Народный депутат нового созыва и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал, какие изменения партия "Слуга народа" предлагает внести в Конституцию. Об этом в четверг, 29 августа сообщает РБК-Украина.

По его словам, речь идет о сокращении числа народных депутатов до 300 человек. Также предложено прописать дополнительные основания для лишения статуса нардепа.

"Я имел в виду 465 законопроектов, среди которых есть и изменения к Конституции. Прежде всего речь идет о сокращении корпуса депутатов до 300 человек (в полтора раза меньше нынешнего состава в 450 человек - Ред.), в части наличия дополнительных оснований для лишения статуса нардепа - кнопкодавство и прогулы, внесение как отдельного субъекта законодательной инициативы народа Украины. В целом около восьми изменений, если мы говорим о Конституции", - сказал Стефанчук.

Представитель Зеленского добавил, что был сформирован ряд изменений в регламент ВРУ, большие блоки экономических законов и пласт законов, связанных с перезапуском судебной системой, прокуратурой, антикоррупционными органами.

Как сообщала "Страна", в Раде уже в первый день могут рассмотреть вопрос о лишении депутатской неприкосновенности.