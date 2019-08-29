После того как новоизбранные депутаты во время торжественного заседания Верховной Рады 9 созыва приняли присягу, Андрей Парубий объявил его закрытым.

Торжественное заседание продлилось около 15 минут. На него прибыли экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также действующий глава государства Владимир Зеленский и члены Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом.

Вел заседание спикер парламента 8 созыва Андрей Парубий. Самый старший депутат Рады - Юлий Иоффе от "Оппозиционной платформы" - зачитал текст присяги депутатов, после этого все новоизбранные нардепы сказали: "Присягаем". И Андрей Парубий объявил торжественное заседание закрытым. Теперь каждый нардепдолжен подписать текст присяги, сдать его работникам аппарата Рады, получить удостоверения и зарегистрироваться на первое заседание, которое начнется в 13:00.

Напомним, "Страна" следит за открытим новой Рады в режиме онлайн.

Также мы писали, что сегодня депутаты примут присягу, послушают Зеленского и определятся с комитетами.