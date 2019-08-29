Сегодня, 29 августа, самый старший представитель народных депутатов нового парламента - 78-летний Юлий Иоффе - первым принял присягу народного депутата.

Юлий Иоффе – представитель "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады шести созывов.

Он родился 10 декабря 1940 года в Луганске. В 1964 г. окончил Коммунарский горно-металлургический институт (ныне Донбасский государственный технический университет, г. Лисичанск Луганской области) по специальности "горный инженер-электромеханик". Иоффе прошел трудовой путь от подземного машиниста и электрослесаря до гендиректора производственного объединения "Стахановуголь". В 1992-1993 г. занимал пост вице-премьер-министра Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Юлий Иоффе зачитывает присягу

Юлий Иоффе является почетным гражданином г. Северодонецка, г. Рубежного и г. Кременной Луганской области. Также "Страна" писала, что среди государственных наград нардепа: знак "Шахтерская слава" III, II, I степени; орден "Знак Почета"; медаль "Ветеран труда"; орден "За заслуги" III степени; орден князя Ярослава Мудрого V, IV степени; почетные грамоты Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Напомним, на торжественном заседании Рады присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, экс-президенты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук, а также действующий президент Владимир Зеленский.

Как сообщала "Страна", в первый день работы Рады депутаты примут присягу, послушают Зеленского и определятся с комитетами.