Уже ночью на первом заседании Верховной Рады новым генеральным прокурором Украины был назначен Руслан Рябошапка. Его кандидатуру внес президент Владимир Зеленский.

"Страна" выяснила, чем известен сменщик Юрия Луценко, и записала, и о чем говорил сегодня, обращаясь к парламенту.

Обращение Рябопашки и перепалка Порошенко с Шуфричем

"Скажу несколько направлений деятельности ГПУ. Первое - перезагрузка и обновление системы. Второе - Генпрокуратура должна стать центральным органом, который возглавит борьбу с преступностью. Генеральная прокуратура не должна устраивать разборки, а направлять остальные органы. Третье - цель - не посадить в тюрьму, а найди активы, которые вывели за границу, установить бенефициаров, вернуть их страну и потом посадить. Благодарю за внимание", - лаконично выступил Рябошапка.

После этого нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский спросил у Рябошапки, будет ли наказан за свои преступления Порошенко с учетом того, что прежний генпрокурор Юрий Луценко их всячески тормозил. Слово взял экс-президент, который сказал, что не хотел бы слышать подобных высказываний в зале, поскольку "виновных назначает в Украине суд".

"Уважаемый господин президент, господин глава Верховной Рады. Я хотел бы, чтобы голословные обвинения, которые звучат в российских СМИ, не повторялись здесь. По Конституции Украины человек не может быть обвинен никак, кроме как по решению суда", - сказал Петр Порошенко.

Следом высказался Нестор Шуфрич из "Оппозиционной платформы" и сказал, что Порошенко должен сесть в тюрьму. И заявил, что через 30 дней каждое свое выступление будет заканчивать словами: "А Петр Алексеевич все еще среди нас".

Слово опять взял Порошенко: "Мы не должны превращать Верховную Раду в перепалки и троллинг. Меня не интересует мнение Шуфрича - пятой колонны и представителя оккупационного блока". Далее спикер Разумков не позволил продолжать перепалку.

Отвечая на вопросы нардепов, новый генпрокурор Рябошапка отметил, что настроен на срочный перезапуск деятельности ГПУ.

Также он сказал, что не был на Майдане в 2014 году, поскольку не находился в Украине. Отталкиваясь от этого, нардепы поинтересовались, сколько нужно времени, чтобы раскрыть дело расстрелов в центре Киева пять лет назад. "Чтобы понимать временные перспективы, мне нужны материалы дела. Я их не видел, а потому не могу ответить на ваш вопрос. Когда я разберусь, смогу дать честный ответ", - сказал Рябошапка.

Комментируя громкие убийства, Руслан Рябошапка сказал, что готов нести ответственность за то, как расследуются все эти дела - начиная с расправы над Катей Гандзюк и заканчивая Павлом Шереметом.

"Что касается САП, я не могу сказать, уйдет ли ее руководитель завтра в отставку. Я ознакомлюсь с вопросом и могу ответить", - ответил Рябошапка на вопрос о судьбе ведомства.

Биография Руслана Рябошапки

Руслан Рябошапка родом из Одесской области, ему 42 года.

В 1998 году окончил частный вуз - Международный Соломонов университет, где получил диплом юриста. С того же момента работает в Минюсте.

Примерно с 2003 года занимается антикоррупционной тематикой. При Ющенко его назначили главой Бюро антикорполитики в рамках Секретариата президента (так тогда называлась АП).

С 2011 года работал в одном из департаментов Кабмина Азарова. А в 2013-2014 годах перешел на работу в украинский офис Transparency International.

После Майдана Рябошапка стал замминистра юстиции, где сотрудничал с "Реанимационным пакетом реформ", а позже чуть больше года проработал членом НАПК.

Ушел он оттуда, обвинив руководство агентства в саботировании проверки деклараций чиновников.

Супруга Рябошапки Олеся Бартовщук работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. С ней живут и дети чиновника - Тимур, Лука и Марк. Кстати, во Франции жил и сам Руслан Рябошапка, когда работал в програме ПРООН.

У семьи Руслана есть дом во Франции, земельный участок в Новых Петровцах под Киевом и квартира там же. Ездит Рябошапка на бюджетном внедорожнике "Пежо 4008", а его супруга - на универсале "Вольво" С70.

На жене также значится полмиллиона евро кредита в европейском банке.

Чем запомнился Рябошапка

Рябошапка сравнительно не часто попадал в различные скандалы. Но некоторые все же есть.

Так, в 2016 году против него было открыто уголовное дело за незаконное обогащение. Заявитель в прокуратуру Киева - нардеп от БПП Иван Винник - указал, что 30 октября 2015 года на карточку Рябошапки в "Приватбанке" пришли 270 тысяч гривень от "Программы развития ООН в Украине", с назначением платежа – пополнение счета.

Комментируя это дело, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что деньги ПРООН, выделенные на деятельность НАПК, где работал Рябошапка, были разворованы, и агентству пришлось работать в "ужасных условиях".

Сам же Рябошапка ответил, что деньги ему на карту действительно приходили - как официальному эксперту Организации.

"Я был экспертом ПРООН и одновременно экспертом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поэтому вполне логично, что ПРООН мне выплачивала денежные средства по контрактам. Все официально подписанные контракты", - рассказал тогда Рябошапка.

НАБУ при этом дела на чиновника не открывало.

Отметим, нардеп Винник известен тем, что, по заказу Порошенко и секретаря СНБО Турчинова, предпринимал различные действия против неугодных тогдашней власти лиц. Так что его заявление против Рябошапки может быть местью за заявления по саботажу в НАПК.

29 августа накануне рассмотрения вопроса о назначении Рябошапки генпрокурором Юрий Луценко заявил, что дело против него было сфабриковано и он его закрыл.

Интересный казус случился и при прохождении Рябошапки в НАПК в марте 2016 года. Когда Кабмин утверждал его кандидатуру, двое министров от "Народного фронта" высказались против - Арсен Аваков и Игорь Жданов. Но Яценюк очень настойчиво выступил за него и Рябошапка прошел в агентство.

19 августа того же 2016 года произошел еще один скандал с Рябошапкой. От его имени кто-то разместил вымышленную декларацию со "сведениями" о якобы получении им 20 млн грн от фиктивной коммерческой фирмы.

Выяснилось, что взлома системы не было, а для размещения декларации был использован тестовый ключ - то есть ее вносил не Рябошапка. Декларация была признана фейковой.

Карьера Рябошапки у Зеленского

По информации "Страны", Руслан Рябошапка является человеком, связанным с главой Офиса президента, юристом Андреем Богданом.

Руслан Рябошапка вошел в Зе-команду весной. Его среди других представили накануне второго тура выборов. Тогда Зеленский заявил, что на Рябошапке будет правоохранительная и антикоррупционная политика.

После выборов стало понятно, в каком качестве. Он стал заместителем главы администрации президента. На этой должности Рябошапка курировал антикоррупционные вопросы и Националный совет по борьбе с коррупцией при президенте.

Рябошапка лоббирует отмену "поправок Лозового" в УПК. Они вводят ряд ограничений для следствия. Например, сокращают срок досудебного расследования, вводят проведение экспертиз только по решению суда и так далее.

Отметим, что именно с новым генпрокурором у Владимира Зеленского связывают будущие дела против топ-чиновников. В частности, против Петра Порошенко. Так как прошлый генпрокурор Юрий Луценко их всячески тормозил.

Насколько с этой ролью справится Рябошапка - покажет время.

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