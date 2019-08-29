В четверг, 29 августа, открылось торжественное заседание, на котором приведут к присяге народных депутатов Верховной Рады Украины 9 созыва.

На заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Кроме того, в ложе правительства расположились члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента. После этого он объявил минуту молчания по Героям, погибшим за независимость Украины.

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Напомним, согласно регламенту, сегодня депутаты примут присягу, послушают Зеленского и определятся с комитетами.

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