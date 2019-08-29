В четверг, 29 августа, журналистов не пускали в ложу прессы в Верховной Раде. При этом в само здание по спискам удалось зайти. В частности, не пропускали в ложу (балкон 3 этажа) представителей как украинских, так и зарубежных информагентств.

В кулуары на время торжеств журналистов тоже не пропускают. По словам начальника охраны, "это на время торжеств".

Фото: twitter.com/chesno_movement

В конечном итоге за несколько минут до торжественного заседания журналистов таки пустили, но только фото- и видеооператоров.

Фото: Страна

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