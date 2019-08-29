В день первого заседания Верховной Рады 9 созыва, 29 августа, мэр Киева Виталий Кличко прибыл к зданию парламента на велосипеде.

Утром в четверг Виталий Кличко у здания Рады пообщался с журналистами, а когда стал заходить в здание парламента, занес свой велосипед внутрь.

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Отметим, что это не первый раз, когда Виталий Кличко приезжает к зданию Рады на велосипеде. В прошлый раз он сделал это в день инаугурации Владимира Зеленского. Тогда он посетовал, что из-за инаугурации в Киеве перекрыли улицы и передвигаться по городу было сложно. Очевидно, таким образом он троллил нового президента, чей персонаж в сериале "Слуга народа" пользовался этим видом транспорта.

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