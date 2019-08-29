В четверг, 29 августа, в первый день работы нового созыва парламента Украины депутаты от "Слуги народа" планируют выносить только один законопроект - по снятию депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил представитель "Слуги народа" Денис Гетьманцев.

Этот документ был подготовлен еще при Петре Порошенко. По нему неприкосновенность снимается с 1 января 2020 года. Отметим, что в "Европейской солидарности" Порошенко уже поспешили выступить против рассмотрения законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.

При этом коллега Гетьманцева по "Слуге народа", представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в первый день работы Верховной Рады нардепы не будут принимать никаких законопроектов, хотя буквально накануне ранее речь шла о рассмотрении 30-100 законопроектов первого дня.

"По закону, мы не имеем права сегодня принимать никакие законопроекты. Но сегодня будет дан старт для плодотворной работы Верховной Рады", - отметил он. Стефанчук также добавил, что все законопроекты будут приниматься завтра, включая те, которые были анонсированы ранее. Сам вопрос об отмене депутатской неприкосновенности был накануне утвержден в повестке дня первого заседания нового созыва парламента Украины.

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