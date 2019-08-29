Утром в четверг, 29 августа, в Киеве произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card, поэтому там, где ранее перестали продавать карты метро и жетоны, возобновили их реализацию. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Оператор КП "ГИВЦ" уведомлен о проблеме и необходимости оперативного восстановления работы оборудования. Во избежание очередей и предоставления транспортной услуги для пассажиров в кассах возобновлена продажа и пополнение карточки метро, а также жетона для разовой поездки", – сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Напомним, с 25 августа в Киеве на 10 станциях метрополитена перестали пополнять бесконтактные карты метро. Причина таких нововведений - внедрение электронного билета. В кассах на этих станциях можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

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