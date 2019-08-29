В четверг, 29 августа, народных депутатов Украины, направляющихся в Верховную Раду на первое заседание сразу встречали активисты с плакатами. Большую часть из них ранее в акциях не замечали. Об этом передает корреспондент "Страны".

Отдельная, большая группа людей пришла с лозунгами про необходимость контроля строительной отрасли, в частности - застройщиков.

Фото: Страна

Накануне, 28 августа, под окнами у Зеленского активисты требовали избавиться от главы МВД Арсена Авакова.

"Аваков – черт. Это не требует объяснений. Но мы объясним еще раз. По пунктам. В деталях. Приходите. Почти у каждого в этой стране есть свое вещественное доказательство того, что Аваков – черт... Акция без политических флагов и лозунгов. В акции принимают участие общественные организации и движения, правозащитники и защитники активистов, ветераны, пострадавшие от действий МВД и полиции, родственники погибших и экс-полицейские", – заявляли участники акции.

"Страна" ведет онлайн-репортаж происходящего на открытии нового созыва парламента Украины.