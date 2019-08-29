В Офисе президента не стали комментировать информацию о том, что Владимир Зеленский пообещал начать выплаты украинских пенсий гражданам Израиля. Об этом пишут "Украинские Новости".

На вопрос журналистов, обсуждался ли во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху вопрос выплаты Украиной пенсий гражданам Израиля и какое решение было принято, в ОП отослали к материалам на сайте, где такой информации не было.

"По информации, предоставленной Главным департаментом внешней политики и европейской интеграции, публичная информация, связанная с упомянутым выше визитом, освещена во время пресс-конференции лидеров двух стран и на сайте Официального интернет-представительства президента Украины (копии материалов прилагаются)", - сказано в официальном ответе.

При этом, к ответу были приложены распечатки сообщений президентской пресс-службы о ходе встречи, а также опубликованные на президентском сайте новости с совместной пресс-конференции, где ни одного упоминания о вопросе выплаты пенсий не содержится.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, встреча Владимира Зеленского и главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху проходила 19 августа в Киеве.

После переговоров с президентом Украины Нетаньяху сообщил, что Зеленский пообещал ему ратифицировать соглашение о выплате пенсий бывшим украинским пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые репатриировались в Израиль после 24 августа 1991 года.