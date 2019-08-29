В четверг, 29 августа, народные депутаты от "Слуги народа" перед началом работы в Верховной Раде пришли к Стене памяти павших за Украину. Она расположена возле Михайловского монастыря в Киеве. Также на месте заметили нескольких членов "Европейской солидарности".

Представитель президента Украины в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что начать свой путь именно с этого места важно для депутатов. Это нужно "чтобы помнить, ради кого они идут в парламент".

Фото: Cтрана

"Это первый день нашей работы и с этого места, потому что мы знаем важность этого места во всех событиях, которые происходили в Украине и пройти вместе и положить цветы к Стене памяти, которая находится на стенах Михайловского златоверхого собора. Это важно не только с точки зрения, что мы должны отдать дань уважения этим людям, а каждый из депутатов, проходя мимо этих людей, должен навсегда запомнить свой первый день - как он шел в Верховную Раду на работу. Они должны пройти и заглянуть в глаза этим людям, и людям их семей, которые пришли почтить их. Я считаю, что это не просто символично, а важно для каждого из нас. Потому что мы начинаем свой путь с этого места и мы всегда должны помнить, откуда и ради кого мы идем туда, куда идем", - заявил Стефанчук.

Фото: Страна

Мы ведем онлайн-репортаж происходящего на открытии нового созыва парламента Украины.

29 августа состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва. Она будет насквозь "зеленой" - 258 депутатских мест в парламенте будут занимать "слуги народа". Ни один из них еще не был депутатом ранее. Вот несколько фактов, касающихся нового парламента.