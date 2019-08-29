Утром в четверг, 29 августа, накануне первого заседания новоизбранной Верховной Рады у здания парламента на улице Грушевского в Киеве выстроилась огромная очередь из журналистов. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Корреспонденты и операторы начали занимать очередь с самого раннего утра. Некоторые пришли в 06:00. К 09:00 возле здания Верховной Рады собралось очень много людей.

Фото: "Страна"

Само торжественное заседание начнется в 10:00. "Страна" следит за тем, как проходит открытие новой Рады в режиме онлайн.

Также мы писали, что, согласно регламенту, сегодня, на первом заседании Верховной Рады 9 созыва, депутаты примут присягу, послушают Зеленского и определятся с комитетами.