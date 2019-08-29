В четверг, 29 августа, в Киеве снова заработает закрытый 22 августа фуникулер. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что он возобновит свою работу в 12:00. В течение недели проходил ежегодный технический осмотр фуникулера. В результате регламентных работ были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

Отметим, что в 2019 году техосмотр фуникулера проходил несколько дольше, чем было запланировано. Вместо двух дней работы заняли неделю.

Напомним, фуникулер в Киеве не открыли, как собирались, к Дню независимости из-за подозрительной вытяжки троса.

Также мы писали, что в Киеве в День влюбленных на фуникулере час катали бесплатно за объятия и поцелуи.