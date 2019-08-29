В 10:00 четверга, 29 августа, в Киеве состоится первое заседание Верховной Рады 9 созыва. Открывать его будет Юлий Иоффе, как старший депутат новоизбранного парламента, а к присяге нардепов будет приглашать председатель Рады прошлого созыва Андрей Парубий. Об этом свидетельствует Регламент парламента.

Так, перед открытием первой сессии вновь избранные депутаты принесут перед Радой присягу, текст которой определен статьей 79 Конституции Украины. Андрей Парубий предоставит слово для ее зачитывания самому старшему народному депутату - 78-летнему Юлию Иоффе, избранному от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". После этого Парубий пригласит вновь избранных депутатов скрепить присягу своими подписями под ее текстом. После этого Иоффе, откроет первое заседание первой сессии вновь избранной Верховной Рады. А подготовительная депутатская группа отчитается о проделанной работе.

Сегодня должен быть сформирован Временный президиум первой сессии Рады. Согласно утвержденному подготовительной депутатской группой составу, в него войдут: Дмитрий Разумков ("Слуга народа") - председатель группы, Руслан Стефанчук ("Слуга народа"), Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Андрей Кожемякин (ВО "Батькивщина"), Михаил Забродский ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос"). Также на первом заседании должны быть сформированы депутатские фракции и депутатские группы.

Кроме того, Андрей Парубий должен выступить с докладом о состоянии законодательной работы в парламенте. Возможно, именно сегодня будет избран новый спикер парламента и его заместители. После избрания нового спикера уже он будет ведет пленарное заседание Верховной Рады, а Временный президиум первой сессии Верховной Рады прекратит свою деятельность.

Также депутаты будут избирать Счетную комиссию. В первый день работы вновь избранные нардепы могут выбрать нового премьер-министра и некоторых министров, в частности, по представлению президента.

На заседании 29 августа перед нардепами выступит президент Владимир Зеленский с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Также депутаты утвердят перечень и состав комитетов и определятся с порядком освещения работы парламента.

Напомним, "Страна" накануне первого заседания новоизбранной Рады публиковала главные факты о Зе-парламенте.

Также мы публиковали повестку первого дня работы Рады ІХ созыва.