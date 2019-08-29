Из-за масштабных и длительных пожаров в Амазонии только за первые 25 дней августа в атмосферу попало 255 млн тонн двуокиси углерода. Об этом со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) сообщает ТАСС.

За указанный промежуток времени в Амазонии было зарегистрировано почти 4 тыс. пожаров, которые "привели к высвобождению с 1 по 25 августа 255 мегатонн двуокиси углерода, а также большого количества окиси углерода". Кроме того, произошли выбросы в атмосферу таких токсичных газов, как окись азота и неметановых органических соединений. Метеорологи обращают внимание на "прямую угрозу", которую огонь и подобные выбросы представляют для коренного населения региона.

Кроме того, организация напоминает про сильнейшие июньские и июльские пожары в Сибири и в районах Арктики, Гренландии и Аляски. В настоящее время помимо Амазонии широкомасштабные очаги огня зафиксированы в странах южного тропического пояса Африки, в частности, в Анголе. Что касается Амазонии, специалисты, сравнив нынешнюю ситуацию с тем, что происходило в прошлые годы, пришли к выводу, что сейчас огненная стихия в этом регионе проявила себя сильнее, чем в любые из последних 10 лет.

Напомним, Макрон заявил, что в G7 придумали план спасения джунглей Амазонии от пожаров.

Также мы писали, что президент Бразилии отказался принять помощь G7, чтобы страну не считали колонией.