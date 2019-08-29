В 2020 году на саммите G7 будут председательствовать США. Уже сейчас американская администрация рассматривает несколько мест для проведения встречи мировых лидеров. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала такие возможные варианты: Калифорния, Юта, Колорадо, Гавайские острова, Флорида, Теннесси, Северная Каролина, Мичиган и Колумбия. Точные место и дата проведения саммита еще не определены.

Напомним, в этом году саммит G7 проходил 24-26 августа в Биаррице во Франции. Главной официальной повесткой встречи лидеров G7 была борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон, поскольку Франция выступила организатором саммита и председательствует на нем.

Также мы писали, что в итоговом заявлении лидеров G7 было пять пунктов, один из них об Украине.