Бойцы ГСЧС завершили поисково-спасательную операцию на руинах дома, рухнувшего в Дрогобыче из-за непонятного взрыва, 28 августа. По состоянию на 06:30, 29 августа, в ходе работ силами ГСЧС спасено 7 человек, в том числе 5 детей.

Однако при этом, погибло 8 человек, как передает пресс-служба ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

"Обнаружены тела 8 человек, смерть которых наступила сразу при обрушении. 28 августа 2019 года - женщина, 1975 г.р. - обнаружена в 05:20; мужчина, 1962 г.р. - 08:25; 29 августа 2019 года - мужчина 1977 г.р. - обнаружен в 00:20; женщина, 1940 г.р. - 02:50; женщина, 1955 г.р. - 03:16; мальчик, 5 лет - 03:29; женщина, 1939 г.р. - 04:50; женщина, 1998 г.р. - 06:00", - уточнили в пресс-службе.

По оперативной информации под завалами людей больше нет. Работы по разборке завала продолжаются.

Ранее "Страна" сообщала, что из-под завалов взорвавшегося дома в Дрогобыче позвонил ребенок и попросил о помощи.

Также мы рассказывали, что после трагедии в Дрогобыче Зеленский обяжет новое правительство провести аудит всех жилых домов.