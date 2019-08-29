Филипп Киркоров отличился в очередной раз. Причем не с самой лучшей стороны. Во время репетиции своего выступления на фестивале "Новая волна - 2019" в Сочи Лучезарный обрушился с матами на своих помощников и организаторов шоу.

В Instagram Sochi_on_line появилось видео, на котором слышно как раздражённый певец в ярости, и не стесняясь матерных слов, кричит, что пока он не отрепетирует час с камерами, шоу не начнется.

Также Киркоров добавил, в переводе на русский, что его не волнует, во сколько должно начаться само шоу.

"Филя жжот!", - слышен голос на записи. Пользователи сети по разному отнеслись к очередной выходке поп-певца.

Пользователь juli.z например, написала следующее: "Всё окей - нормальный рабочий процесс. Ничего необычного. Он профессионал и требует, чтоб все к делу относились ответственно, а не тяп-ляп. Молодец".

Другой пользователь rybakovaaida поддержала это мнение: "И что!? Он тоже человек. Всего лишь рабочий момент".

Ранее "Страна" сообщала, что Шнур перепел хит Киркорова "Цвет настроения синий". Видео.

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