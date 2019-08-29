Филипп Киркоров со сцены обматерил организаторов "Новой волны" в Сочи
Филипп Киркоров отличился в очередной раз. Причем не с самой лучшей стороны. Во время репетиции своего выступления на фестивале "Новая волна - 2019" в Сочи Лучезарный обрушился с матами на своих помощников и организаторов шоу.
В Instagram Sochi_on_line появилось видео, на котором слышно как раздражённый певец в ярости, и не стесняясь матерных слов, кричит, что пока он не отрепетирует час с камерами, шоу не начнется.
Также Киркоров добавил, в переводе на русский, что его не волнует, во сколько должно начаться само шоу.
"Филя жжот!", - слышен голос на записи. Пользователи сети по разному отнеслись к очередной выходке поп-певца.
Пользователь juli.z например, написала следующее: "Всё окей - нормальный рабочий процесс. Ничего необычного. Он профессионал и требует, чтоб все к делу относились ответственно, а не тяп-ляп. Молодец".
Другой пользователь rybakovaaida поддержала это мнение: "И что!? Он тоже человек. Всего лишь рабочий момент".
Ранее "Страна" сообщала, что Шнур перепел хит Киркорова "Цвет настроения синий". Видео.
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Вот такая репитиция Филиппа Киркорова @fkirkorov на "Новой Волне 2019" в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю многие таким его не видели.⠀ #киркоров#новаяволна2019#филиппкиркоров#новаяволна#новаяволнасочи#филиппкиркоров2019#киркоров2019#новаяволнакиркоров#sochi#sochi2019#сочи2019