В Дрогобыче продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения четырехэтажного жилого дома. К сожалению, печальных новостей становится все больше.

По состоянию на 04.00, 29 августа, число жертв выросло до шести человек. Об этом сообщило ГУ ГСЧС Львовской области в своем Facebook.

"29 августа в Дрогобыче продолжается активная фаза разбора завала строительных конструкций, организовано освещение места проведения поисково-спасательных работ.

Под завалами обнаружены тела 6 погибших. Утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины).

29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины. В 02:49 спасатели достали из-под завала тело женщины. В 03:20 обнаружили тело еще одной женщины, а в 03.28 нашли тело мальчика", - уточнили спасатели.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Ранее "Страна" сообщала, что из-под завалов взорвавшегося дома в Дрогобыче позвонил ребенок и попросил о помощи.

Также в ГСЧС заявили, что утечка газа считается маловероятной причиной взрыва в Дрогобыче.