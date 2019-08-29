Президент США Дональд Трамп распорядился провести полную проверку военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Об этом передает газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным источника, Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Отмечается, что среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

На время ревизии выделение средств Украине будет заморожено. В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа.

"У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов", - отмечено в заявлении представителя комитета. Дополнительную информацию также запросил комитет по делам вооруженных сил.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет $1,5 млрд.

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