В Мексике произошла дикая трагедия. Здесь, после ареста местного лидера картеля CJNGУ, бандиты напали на стрип-бар "Caballo Blanco" ("Белый конь") в портовом городе Коацакоалькос и учинили страшную бойню.

Об этом передает газета The Mexico Times.

Сначала бандиты заблокировали выходы из бара, а затем забросали здание коктейлями Молотова. Когда люди в панике начали спасаться по ним открыли огонь из автоматов.

В итоге по меньшей мере 25 человек погибли и 13 получили ранения после этого нападения. Уточняется, что местный лидер картеля CJNGУ был арестован в городе менее 48 часов назад. Вполне возможно, что эта бойня была местью за арест.

Фото: twitter.com/MexicoTimes

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