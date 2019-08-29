В Дрогобыче продолжаются спасательные работы на завалах обрушившегося из-за непонятного взрыва дома. К сожалению, число жертв растет. Сегодня ночью спасатели нашли под завалами тело еще одного погибшего человека. И в общей сложности, количество погибших, по состоянию на 01.00, 29 августа, составляет уже три человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

"Все жители дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психолога ГСЧС, предоставлена психологическая помощь 32 лицам) и решается вопрос их временного расселения.

Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и работы будут осуществляться до окончательного выявления пропавших", - уточнили в ГСЧС.

В ходе проведения поисково-спасательных работ силами ГСЧС из под завалов спасены 7 человек, из них 5 детей, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических отделения и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Напомним, что 28 августа в 02:46 в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло обрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.