После окончания последних матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов, в которых определились три последних клуба, что сыграют в групповом турнире, стали известны все его 32 участника, а также состав четырех корзин.

Испания: "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Валенсия"

Англия: "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм"

Италия: "Ювентус", "Наполи", "Интер", "Аталанта"

Германия: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Байер", "РБ Лейпциг"

Франция: "Пари Сен-Жермен", "Лилль", "Лион"

Россия: "Зенит", "Локомотив"

Португалия: "Бенфика"

Украина: "Шахтер"

Бельгия: "Брюгге", "Генк"

Турция: "Галатасарай"

Австрия: "Зальцбург"

Греция: "Олимпиакос"

Чехия: "Славия"

Нидерланды: "Аякс"

Хорватия: "Динамо" Загреб

Сербия: "Црвена Звезда"

В первую корзину попали действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы УЕФА и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА.

Состав прочих корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Донецкий Шахтёр оказался во второй корзине и как минимум на этом этапе турнира не сыграет ни с одним из клубов, которые оказались с дончанами в этой же корзине, где очутились такие клубы, как "Аякс" и "Тоттенхэм", удивившие в минувшем сезоне, и грозный мадридский "Реал".

Соперником украинского клуба также не могут быть питерский "Зенит" и московский "Локомотив", представляющие Россию.

Корзина 1

"Ливерпуль" (действующий чемпион)

"Челси" (победитель Лиги Европы УЕФА)

"Барселона"

"Манчестер Сити"

"Ювентус"

"Бавария"

"Пари Сен-Жермен"

"Зенит"

Корзина 2

"Реал" (ESP)

"Атлетико" (ESP)

"Боруссия" Дортмунд (GER)

"Наполи" (ITA)

"Шахтер" (UKR)

"Тоттенхэм" (ENG)

"Аякс" (NED)

"Бенфика" (POR)

Корзина 3

"Лион" (FRA)

"Байер" (GER)

"Зальцбург" (AUT)

"Олимпиакос" (GRE)

"Брюгге" (BEL)

"Валенсия" (ESP)

"Интер" (ITA)

"Динамо" Загреб (CRO)

Корзина 4

"Локомотив" (RUS)

"Генк" (BEL)

"Галатасарай" (TUR)

"РБ Лейпциг" (GER)

"Славия" (CZE)

"Црвена Звезда" (SRB)

"Аталанта" (ITA)

"Лилль" (FRA)

Жеребьевка пройдет сегодня в Монако (Франция) в зале Grimaldi Forum и начнется в 19.00.

Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины также разводятся по разным группам.

Если ассоциация представлена на групповом этапе двумя или более командами, то эти клубы разбиваются на пары. Их матчи разводятся по разным игровым дням, чтобы один клуб играл во вторник, а другой - в среду.

Если один клуб из пары попадает, например, в группу A, B, C или D, то другой клуб из этой же пары отправляется в группу E, F, G или H.

Ранее "Страна" сообщала, что футболист "Шахтёра" считает, что его команде по силам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, а также о том, что капитан "Шахтёра" умоляет перед Лигой, чтобы его отпустили в другую команду.