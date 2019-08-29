В футбольной Лиге чемпионов состоялись заключительные поединки решающего этапа квалификации - раунда плей-офф.

По итогам ответных матчей последней стадии отбора в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА вышли голландский "Аякс", обидчик киевского "Динамо" бельгийский "Брюгге" и чешская "Славия".

Результаты матчей среды:

"Аякс (Голландия) - АПОЕЛ (Кипр) - 2:0 (первая игра - 0:0)

голы: Эдсон Омар Альварес Веласкес (43-я минута), Тадич (89).

"Брюгге" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1 (1:0)

голы: Ганс Ванакен (70), Эммануэль Бонавентуре Деннис (89) - Клаусс (74 - пен.)

"Славия" (Чехия) - ЧФР (Румыния) - 1:0 (1:0)

гол: Ян Боржил (60).

Жеребьевка группового турнира, где Украину представит донецкий "Шахтер", состоится 29 августа в Монако (Франция).

Ранее "Страна" сообщала, что определились первые три команды, которые вышли в групповой турнир Лиги чемпионов из плей-офф.