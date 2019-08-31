Кабмин внес изменения в Положение о Министерстве юстиции Украины. Соответствующее постановление № 797 было принято на правительственном заседании 21 августа 2019 года, передает Юрлига.

Сообщается, что теперь функции ведомства как госоргана по вопросам банкротства будет приведено в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства. В частности, актуализированы полномочия министерства с момента, когда Кодекс вступит в силу.

Минюст будет способствовать созданию условий, необходимых для реализации процедур восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом (в частности, процедур банкротства государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля госсобственности превышает 50 %).

Также министерство будет организовывать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации арбитражных управляющих; определять требования для получения свидетельства о праве на осуществление деятельности арбитражного управляющего, утверждать порядок сдачи квалифэкзамена лицами, которые намерены осуществлять деятельность арбитражных управляющих; выдавать и аннулировать свидетельство о праве на осуществление такой деятельности, его дубликат и переоформлять его, временно приостанавливать право на осуществление деятельности арбитражного управляющего.

На министерство возложена обязанность формировать и вести Единый реестр арбитражных управляющих Украины, являющийся составной частью Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Министерство будет устанавливать порядок раскрытия информации о финансовом состоянии должника и ходе производства по делу о банкротстве на специализированной странице собственного веб-сайта; определять порядок представления арбитражным управляющим госрегистратору сведений о юр- и физлицах-предпринимателях, в отношении которых открыто производство по делу о банкротстве, необходимых для ведения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Также Минюст будет:

составлять по запросу суда, прокуратуры или другого уполномоченного органа заключения о наличии признаков фиктивного банкротства, доведении до банкротства, сокрытии стойкой финансовой несостоятельности, незаконных действиях в случае банкротства;

определять и утверждать примерную форму плана санации и плану реструктуризации;

утверждать форму декларации об имущественном состоянии должника по делу о неплатежеспособности физического лица;

определять требования к форме и порядку ведения реестра требований кредиторов;

утверждать по согласованию с Укргосархивом правила ведения делопроизводства и архива арбитражного управляющего, порядок ведения и представления статотчетности, оперативной отчетности и информации арбитражными управляющими, устанавливать описание и порядок использования удостоверения и печати арбитражных управляющих;

обеспечивать доступ арбитражных управляющих к государственным базам данных и реестрам, держателем которых является Минюст, в частности электронным, которые содержат информацию о должниках, их имуществе и средствах.

Постановление вступит в силу одновременно с введением в действие Кодекса Украины по процедурам банкротства (21 октября 2019 года), кроме дополнения основных заданий Минюста обеспечением формирования и реализации политики по функционированию электронной торговой системы (оно вступит в силу со дня опубликования постановления).

Ранее сообщалось, что в Минюсте объяснили, куда пропал с их сайта государственный реестр коррупционеров.

Также мы писали, что Минюст Украины перестал публиковать в открытом доступе данные о коррупционерах.