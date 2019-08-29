Вышинский на свободе: что показал суд

Новость дня – выход на свободу главного редактора "РИА Новости Украина" Вышинского. После полутора лет пребывания в СИЗО журналист освобожден под личное поручительство. При этом прокуратура против изменения меры пресечения не возражала.

И само решение суда, и реакция прокуратуры еще раз показали эластичность украинского правосудия и тот факт, что дело было шито белыми нитками. Потому что, будь обвинение Вышинского в госизмене серьезным, мотивов для такого смягчения меры пресечения не нашлось бы. А значит, сначала был политический арест, а теперь – политическое освобождение.

Мотивы, по которым было принято решение о выходе журналиста из СИЗО, могут быть разными. Основные – требование Москвы выпустить Вышинского, чтобы разблокировать "нормандский" процесс или процесс переговоров по остальным заложникам (как раз вчера прошла информация, что последний заморожен на неопределенный срок).

Однако в данном случае мотивы вторичны. Хорошо уже то, что при Зеленском находятся мотивы освободить Вышинского, Ефремова и других политзаключенных, а не посадить за решетку новых – как это было при Порошенко.

Однако все это – лишь часть (пусть и очень существенная) глобального процесса возвращения к демократическим нормам. Теперь еще хотелось бы дождаться закрытия всех политических дел, заведенных против целых СМИ и отдельных журналистов в 2014-19 годах.

Можно надеяться, что это произойдет после смены генпрокурора. Однако пока есть тревожный звоночек насчет того, что движение может произойти и в обратном направлении, – свежее дело против телеканала "112". Закрыть его так же важно, как и все остальные дела.

Советник Трампа в Киеве: подтверждение антикитайской версии

В политической жизни вчера главной темой было продолжение визита советника президента США Болтона в Киев. Никакой официальной программы этого срочного приезда не было, но посланника Трампа приняли и президент Зеленский, и секретарь СНБО Данилюк. В принципе, по-другому и быть не могло.

Во время визита Болтон подтвердил инсайдерскую информацию СМИ о том, что главная цель визита – остановить продажу украинской компании "Мотор Сич" китайцам. То есть о самой "Мотор Сичи" американец не говорил, но много рассказал о вреде торговли с Китаем для Украины. И дал понять, что такая торговля нежелательна для нашей страны.

Видимо в качестве "пряника" он привез Зеленскому подарок в виде встречи с Трампом 1 сентября в Варшаве. Хотя это будет, скорее всего, просто беседа "на полях" мероприятия, посвященного 100-летию Второй мировой войны.

Еще одним известием Болтон покоробил многих – когда сообщил, что новый украинский прокурор Рябошапка будет хорошо сотрудничать с американским коллегой. В самом сотрудничестве ничего плохого нет (об этом Байдену следует волноваться), но вот тот факт, что американский гость уже знает, кто будет генпрокурором, в то время как Украине этого еще не объявили, еще раз заставляет думать о том, чьи же слуги пришли во власть.

Впрочем, ключевым будет то, как у Зеленского отреагируют на пожелания Болтона относительно "Мотор Сичи".

Поможет ли Донбассу "рецепт Коломойского"?

Вчера появилась свежая порция откровений от видного акционера нынешней власти Коломойского. Откровения эти, безусловно, заслуживают внимания, поскольку многие из них являются более откровенной и неформальной трактовкой тех позиций, которых придерживается Банковая.

Ключевое из появившегося вчера – рецепт восстановления мира на Донбассе. По Коломойскому, он состоит в том, что, с одной стороны, с России снимаются санкции, введенные за Донбасс, с другой – Россия отказывается от требования прописать в украинской Конституции особый статус Донбасса и покидает "ДНР" и "ЛНР", просто передавая их Украине. По мысли олигарха, должен остаться только закон об особом статусе лет на 5 (продлеваемый ежегодно).

Такой рецепт явно невыполним. Ни Россия, ни сепаратистские "республики" никогда не согласятся на особый статус, который будет зависеть от воли 226 депутатов ежегодно да и всего сроком на 5 лет.

Впрочем, и насчет Конституции Коломойский лукавит. Все, что хотел внести в нее Порошенко в 2015 году, – это пункт переходных положений, в котором шла ссылка на закон об особом статусе. Очевидно, что такая "реформа" не могла и не может стать толчком для развала страны.

И это прекрасно понимают во всех столицах "нормандской четверки". А потому вопрос изменений в Конституцию остается и будет оставаться актуальным в контексте минского процесса. Как бы это ни было прискорбно для Зеленского и Коломойского.

Потому что, если б Россия была готова уйти с Донбасса без его особого статуса в Конституции, она могла это сделать еще во времена Петра Порошенко. Который, по сути, предлагал ей тоже самое. Но в Москве это было бы расценено как капитуляция, на что в Кремле идти не хотят. Понимая как внешнеполитические, так и внутриполитические последствия для себя.

Первый бунт в "Слуге народа"

Первый выплывший наружу скандал в "Слуге народа": новоизбранного нардепа Куницкого без его согласия и даже без его ведома перевели из одного парламентского комитета в другой. Сначала он был там, где хотел, – в комитете по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности, где даже неформально получил должность зама председателя. А потом вдруг оказался в транспортном комитете.

Конечно, хорошо, что не в комитете по культуре, поскольку у правоохранителей и транспорта есть хоть что-то общее в виде патрульной полиции. Но если серьезно, то в этой ситуации уже высветилась та проблема, которую предрекают мегафракции власти на ее начальном этапе – авторитаризм руководства.

Впервые публично она была обозначена на тренинге в Трускавце, где советник президента Потураев назвал депутатов "Слуги народа" "политическими никто". И логика заявления была ясна: собрались полторы сотни вчерашних фотографов, помощников и еще кого-то, амбиций у них много, но политического опыта и веса нет, поэтому нужно покорно следовать за поводырями, определяющими линию партии.

Теперь все это вылилось в заочный перевод депутата из комитета в комитет. По мысли руководства Куницкий просто должен был взять под козырек и погрузиться в законодательную работу по транспорту. Но он почему-то возмутился.

Характерно, что единственный коллега, вступившийся за Куницкого, – мажоритарщик Дубинский, который, к тому же, еще и журналист, работавший на канале Коломойского.

Все это демонстрирует, что глобальных конфликтов в будущем не избежать. И что ядро сопротивления диктатуре руководства фракции зародится (уже зарождается) среди мажоритарщиков. Но однажды "политические нули" тоже станут другими цифрами, и тогда недовольство может перерасти в бунт.

Новый рекорд Зеленского

На фоне всего этого оптимистично для Зеленского выглядит последняя социология от "Деминициатив", согласно которой президенту доверяет 70% украинцев. Это не просто много – это рекордный показатель за всю историю Украины.

Правда, до этого, в апреле, у Зеленского уже был рекорд – 73% проголосовавших за него, – но тогда все-таки голосовали больше против Порошенко, поэтому уже после этого цифры поддержки были ниже.

Нынешний же феномен можно объяснить двумя факторами. Во-первых, проголосовавшим хочется верить, что они не ошиблись. Во-вторых, команде Зеленского уже третий месяц удается проскальзывать между капелек, умудряясь сохранять иллюзию "своей" власти как на Западе, так и на Юго-Востоке.

Однако уже понятно, что с началом работы Верховной Рады, с созданием правительства и – особенно – с началом нового отопительного сезона надежды будут превращаться в разочарование.

И потому маленький люфт оставшегося времени подталкивает власть принять решение о досрочных выборах местной власти как можно быстрее.