Спасатели ведут поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщает Дрогобычский городской совет вечером в среду, 28 августа.

Скриншот: Facebook/Дрогобицька міська рада

Сообщается, что из-под завалов достали тело умершей женщины. "Из-под завала освободили еще одну женщину. К сожалению, без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Пока неясно, третья ли это жертва обрушения стены, или же спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, которую сразу признали погибшей.

Также в ГСЧС рассказали, что смогли спасти одного домашнего кота. Спасатели все еще продолжают разбирать завалы строительных конструкций вручную.

Скриншот: Facebook/ДСНС України

Напомним, прошлой ночью в райцентре Дрогобыч Львовской области произошел обвал одного из подъездов четырехэтажного жилого дома. Два человека погибли. Семеро пострадали, среди них — пятеро детей.

Также мы писали, что из-под завалов взорвавшегося дома в Дрогобыче позвонил ребенок и попросил о помощи.