Под завалами дома в Дрогобыче нашли тело женщины и живого кота. Фото
Спасатели ведут поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщает Дрогобычский городской совет вечером в среду, 28 августа.
Скриншот: Facebook/Дрогобицька міська рада
Сообщается, что из-под завалов достали тело умершей женщины. "Из-под завала освободили еще одну женщину. К сожалению, без признаков жизни", – говорится в сообщении.
Пока неясно, третья ли это жертва обрушения стены, или же спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, которую сразу признали погибшей.
Также в ГСЧС рассказали, что смогли спасти одного домашнего кота. Спасатели все еще продолжают разбирать завалы строительных конструкций вручную.
Скриншот: Facebook/ДСНС України
Напомним, прошлой ночью в райцентре Дрогобыч Львовской области произошел обвал одного из подъездов четырехэтажного жилого дома. Два человека погибли. Семеро пострадали, среди них — пятеро детей.
Также мы писали, что из-под завалов взорвавшегося дома в Дрогобыче позвонил ребенок и попросил о помощи.