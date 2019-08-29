В сети появилось видео, на котором лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выступает на сцене во время юбилея группы ТНМК, в то время как завтра у него должен быть первый рабочий день новой Рады.

Видео опубликовала на своей странице в Facebook журналист Ольга Волкова.

"Если шо, то ему завтра на работу к 9 - напомните об этом кто-нибудь из слушателей.

P.S. Святослав Вакарчук на юбилее группы ТНМК", - написала она.

Видео: Facebook/Ольга Волкова

Как писала "Страна", 29 августа состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва. Она будет насквозь "зеленой" - 258 депутатских мест в парламенте будут занимать "слуги народа". Ни один из них еще не был депутатом ранее.

Торжественное заседание Рады состоится уже в этот четверг, 29 августа, в 13-00. Народные депутаты получат удостоверения и вслух произнесут присягу.