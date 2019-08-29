Появилось фото со свадьбы юриста Андрея Довбенко и Анны Огренчук в Сен-Тропе, где побывал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, проигнорировав День независимости.

Фото опубликовала сама невеста Огренечук на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Анна Огренчук

"Хочу, пусть и с некоторым опозданием, поделиться нашей радостью. Как вы понимаете, это важное решение для нас с Андреем – заключить, может быть, самый важный контракт в нашей жизни", - написала она.

Также Огренчук отметила, что Богдан был приглашен на эту свадьбу еще до того, как стал главой Офиса президента.

"Дату выбрали неслучайно, многие наши друзья могут найти в своем расписании свободное время только по большим праздникам – каким для нас всех является День независимости Украины! И друзей на свадьбу мы пригласили еще в начале года, задолго до того, как Андрей Богдан, которого я знаю с 2002 года, стал руководить Офисом Президента", - говорится в посте.

Скриншот: Facebook/Анна Огренчук

Как писала "Страна", руководитель Офиса президента Андрей Богдан проигнорировал День независимости и улетел на три дня на элитный французский курорт Сен-Тропе – на свадьбу 32-летнего юриста Андрея Довбенко, которого в СМИ называли "смотрящим" за Минюстом во времена Порошенко. Довбенко сыграл свадьбу с адвокатом Анной Огренчук.

Как сообщает источник "Страны", который был на вечеринке, на торжество слетелись судьи, в том числе из Верховного суда, чиновники, весь "высший свет" юридического мира.

Ранее сообщалось, что появилось фото Богдана, который спит в аэропорту после свадьбы в Сен-Тропе.