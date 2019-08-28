Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) пробилась в третий раунд заключительного в этом сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата США по теннису (US Open), чей призовой фонд составляет $50,4 млн.



Во втором круге соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина за 1 час 53 минуты переиграла экс-первую "ракетку" мира, пятикратную чемпионку Уимблдона и двукратную победительницу Открытого чемпионата США американку Винус Уильям (№52) - 6:4, 6:4.

Ранее девушки встречались 4 раза и трижды побеждала украинка.

За выход в четвертый круг турнира Свитолина сразится с победительницей матча между посеянной украинкой Даяной Ястремской (№32 WTA) и шведкой Ребеккой Петерсон (№71 WTA).

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина поднялась на 5 место в рейтинге WTA.

Также мы писали, что Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.