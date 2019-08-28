Правительство определило условия установления и размеры доплат за специальное, почетное звание и научную степень работникам Государственного бюро расследований (ГБР).

Соответствующее постановление №767 было принято на правительственном заседании 21 августа 2019 года, пишет Юрлига.

Так, доплату за научную степень получат работники ГБР, имеющие степень:

- доктора философии (кандидата наук) - в размере 5% должностного оклада;

- доктора наук - в размере 10% должностного оклада.

При наличии двух научных степеней доплата устанавливается по одной (высшей) научной степени.

Работники ГБР, имеющие почетное звание "заслуженный", получат доплату в размере 10% должностного оклада.

При этом доплату за почетное звание "заслуженный" и/или за научную степень выплатят работникам ГБР в случае, когда выполнение ими служебных обязанностей согласно должностям совпадает по профилю с таким почетным званием и/или научной степенью.

Также Кабмин установил доплату к должностному окладу за специальное звание лицам рядового и начальствующего состава ГБР в следующих размерах:

Фото: jurliga.ligazakon.net

Ранее "Страна" информировала, что суд обязал ГБР открыть уголовное дело против пресс-секретаря ГПУ из-за разглашения данных Кузьмина.

Также мы писали, что уже известно, когда пенсионеры получат вторую часть доплаты в 1205 гривен.