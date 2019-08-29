Стоимость бесплатного питания сотрудников по принципу "шведского стола" не может рассматриваться как объект налогообложения налогом на доходы физических лиц.

Соответствующий вывод содержит постановление КАС ВС № 808/3611/16 от 10 июня 2019 года, передает Юрлига.

Отмечается, что истец (предприятие) просил суд признать противоправным и отменить налоговое сообщение-решение об определении суммы денежного обязательства с налога на доходы физических лиц в сумме 53 354,31 грн, штрафных (финансовых) санкций в сумме 13 338,58 грн и пени в сумме 97 036,79 грн.

Постановлением местного суда, оставленным без изменений определением апелляционного суда, иск удовлетворен.

Не соглашаясь с принятыми решениями судов первой и апелляционной инстанций, налоговый орган обратился в суд с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, просил отменить решения предыдущих судов.

Кассационную жалобу обосновано тем, что сума стоимости питания работников не была включена в общий облагаемый налогом доход работников. Сумма стоимости таких обедов в 2015 - 2016 годах с целью налогообложения рассматривается как дополнительное благо и входит в общий месячный облагаемый налогом доход работников.

ВС жалобу не удовлетворил, приговор местного суда и определение апелляционного суда оставил без изменений, учитывая следующее.

Ответчиком в акте проверки указано, что питание работников осуществлялось без составления списков с указанием количества предоставленных обедов конкретным работникам. Это делает невозможным идентификацию конкретных лиц, которым оказывались услуги по питанию.

Предприятие предоставило суду письмо, в котором указано, что действительно в 2015 - 2016 годах таких списков не существовало, поскольку питание работников было организовано по принципу "шведского стола".

Из анализа правовых норм НК следует, что дополнительное благо (а именно доход, облагаемый данным налогом) должен быть персонифицированным и связанным с конкретным физическим лицом - налогоплательщиком, создавать определенные выгоды для такого лица, предоставляться налоговым агентом и быть выраженным в форме средств, материальных или нематериальных ценностей, услуг или иных видов дохода.

Ответчик должен был также указать период, в который возникло дополнительное благо.

Таким образом, бесплатное питание работников по принципу "шведского стола" не дает возможности определить количество употребленных продуктов каждым отдельным сотрудником и рассчитать, какой именно доход в виде дополнительного блага получен каждым конкретным сотрудником.

Ранее "Страна" информировала, что в некоторых турецких отелях на шведский стол могут вечером выставить продукты, которые не съели утром.

Еще мы писали, что украинцы немного снизили калорийность питания.