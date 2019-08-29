На территории Перу, недалеко от города Хуанчако, археологи обнаружили массовое захоронение по меньшей мере 229 детей, принесенных в жертву. Об этом сообщает агентство ANSA.

Фото: ansa.it

"Перуанские археологи обнаружили как минимум 229 останков детей, которые были убиты в качестве жертвоприношения и похоронены в гробницах в районе Пампа Ла Крус, вблизи города Хуанчако", - говорится в сообщении.

Археолог Ферен Кастильо, ответственный за раскопки, заявил, что также были обнаружены останки 40 воинов эпохи Чиму. По мнению экспертов, это наиболее массовое детское захоронение, обнаруженное на американском континенте. Исследовательская группа объяснила, что детей убили - вероятно, между 1200 и 1450 годами - во время ритуальных жертвоприношений для божества Чиму, чтобы умиротворить гнев природы, выраженный стихийным явлением, известным как "Эль-Ниньо".

Все обнаруженные тела имеют порезы в области груди. Возраст детских тел составляет от 4 до 14 лет.

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