Сайт Pornhub снял порновидео на одном из самых грязных пляжей планеты, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Соответствующий трейлер был выложен на YouTube-канале.

В ролике, снятом в рамках кампании The Dirtiest Porn Ever ("Самое грязное порно вообще") пара порноактеров-любителей Leolulu занимается сексом на пляже среди мусора. Сначала их интимных частей тела не видно за пластиковыми отходами, однако затем сотрудники Pornhub убирают их и открывают взору зрителя полную картину происходящего.

С каждого просмотра этого видео Pornhub будет делать отчисления в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой мусора в Мировом океане.

"Чем грязнее, тем лучше, но даже для нас есть предел", - говорится в посыле.

По словам вице-президента сайта Кори Прайс, к такому решению их побудили данные статистики, согласно которой в настоящий момент в океане находится более 12 миллионов тонн пластика.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Арктике вместе со снегом на землю падают куски пластика.

Также мы писали, что лидеры G7 получили от Макрона в подарок часы из собранного в океане пластика.