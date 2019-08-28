"Даже для нас есть предел". Порносайт снял грязную сцену на пляже, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии. Видео
Сайт Pornhub снял порновидео на одном из самых грязных пляжей планеты, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.
Соответствующий трейлер был выложен на YouTube-канале.
В ролике, снятом в рамках кампании The Dirtiest Porn Ever ("Самое грязное порно вообще") пара порноактеров-любителей Leolulu занимается сексом на пляже среди мусора. Сначала их интимных частей тела не видно за пластиковыми отходами, однако затем сотрудники Pornhub убирают их и открывают взору зрителя полную картину происходящего.
С каждого просмотра этого видео Pornhub будет делать отчисления в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой мусора в Мировом океане.
"Чем грязнее, тем лучше, но даже для нас есть предел", - говорится в посыле.
По словам вице-президента сайта Кори Прайс, к такому решению их побудили данные статистики, согласно которой в настоящий момент в океане находится более 12 миллионов тонн пластика.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Арктике вместе со снегом на землю падают куски пластика.
Также мы писали, что лидеры G7 получили от Макрона в подарок часы из собранного в океане пластика.