Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о переназначении Арсена Авакова на пост министра внутренних дел, пока не принято. Об этом он сказал депутатам от Слуги народа на встрече в Парковом, передает LIGA.net.

По словам собеседника, депутаты задали Зеленскому вопрос, принято ли решение о будущем главе МВД. "Зеленский ответил, что решение еще не принято", - сказал собеседник.

По его словам, президент отметил, что хотел бы видеть на этой должности новое лицо, но его также интересуют профессиональные качества министра. По словам Зеленского, оставлять или нет Авакова в правительстве – сложное для него решение, так как он якобы знает все плюсы и минусы действующего главы МВД.

Кроме того, собеседник заявил, что президент сообщил о существовании четырех кандидатур на должность министра МВД, но фамилии не назвал.

Сегодня вечером около Офиса президента проходила акция за отставку Авакова. Ряд общественных организаций обратились к Зеленскому и избранным депутатам от Слуги народа с призывом не назначать его на какие-либо должности в новом Кабмине.

Сегодня, 28 августа, олигарх Игорь Коломойский заявил, что Аваков точно останется на своей должности в новом составе правительства. Ранее Коломойский заявлял, что победа на выборах президента Зеленского - "общая победа" его и Авакова.