Полиция Киева задержала нетрезвого водителя, который во время задержания наехал на бойца спецназа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщается, полицейского с перелом левой ноги доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Начато уголовное производство по факту угрозы или насилия относительно работника правоохранительного органа.

Отмечается, что около двух часов ночи на улице Василия Касияна сбили сотрудника полка полиции особого назначения №2. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Установлено, что при патрулировании Голосеевского района наряд полиции заметил автомобиль, который ехал с включенными аварийными сигналами и имел видимые признаки повреждения. Водитель, увидев полицейских, изменил направление авто. Наряд решил остановить автомобиль для проверки документов. На требования полицейских водитель не отреагировал и не остановился. Догнав машину, один из спецназовцев подошел к водителю, однако тот в ответ резко начал движение, наехав ему на ногу.

"Правоохранители задержали злоумышленника, автомобиль изъяли. Установлено, что за рулем находился 35-летний ранее не судимый иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По информации врачей, у него перелом левой ноги", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В данный момент продолжаются следственные действия и решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

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