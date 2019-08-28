Во вторник, 27 августа, на выезде из Киева при въезде в Обухов случилось ДТП при участии автомобиля Daewoo и KIA.

Инцидент произошел около 16:00.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный".

На кадрах видно, как на перекрестке трассы KIA начинает движение, а с правой стороны на большой скорости врезался Daewoo. Удар пришелся в бок, поэтому водитель смог продолжить движение. Далее видео обрывается, но как стало ясно из сообщения, один из водителей, нарушавший правила, скрылся с места ДТП.

"Разыскивается виновник аварии, который скрылся с места происшествия. Если кто-то владеет информацией - пишите в Киев Оперативный", - говорится в подписи к видео.

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