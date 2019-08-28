Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили доступ к секретном документации, которая содержит информацию по правовой стратегии Приватбанка в судах с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом пишет издание Finclub.

Как сообщили изданию в Приватбанке, есть угроза разглашения детективами НАБУ конфиденциальных данных, из-за которых банк может проиграть в зарубежных судах многомиллиардные иски против Коломойского и Боголюбова. Такое заявление сделали глава наблюдательного совета Приватбанка Шерон Иски и глава правления Петр Крумханзл, которые направили соответствующее письмо в НБУ, Минфин и НАБУ.

Напомним, Соломенский районный суд Киева 1 августа 2019 года постановил предоставить доступ к документам и материалам Приватбанка о привлечении и работе советников банка по делам, связанным с его бывшими акционерами.

"Это определение было вынесено почти сразу после того, как Апелляционный суд Англии и Уэльса провел слушания по апелляции Приватбанка по делу, которое касается возмещения банку его бывшими собственниками убытков на сумму примерно $3 млрд. Ожидается, что решение Апелляционного суда, которое определит дальнейшую судьбу судебного процесса в Англии, будет вынесено осенью", - говорится в письме.

Сообщается, что это определение было принято судом в ходе закрытого заседания, о котором Приватбанк не был уведомлен и в котором представители банка были лишены права участвовать.

Также в банке обеспокоены тем, что затребованные детективами НАБУ документы содержат информацию о юридических советниках и суд не обратил внимания на сохранение адвокатской тайны. Директору НАБУ Артему Сытнику была направлена просьба пересмотреть объем изъятия информации и принять во внимание возможные последствия для банка.

"Просим НАБУ также гарантировать сохранение конфиденциальной информации, которая предоставляется банком, учитывая, что ее разглашение может привести к негативным последствиям для интересов банка, в частности, повлиять на решения в судебных делах при участии банка за границей", - заявили в Приватбанке.

Ранее сообщалось, что в Приватбанке заявили, что решение Лондонского арбитража еще не обязывает их платить держателям евробондов.

Также мы писали, что Верховный суд отклонил иск завода Коломойского, который не хотел платить по ипотеке "Приватбанку".

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