Во вторник, 27 августа, киевским спасателям поступило сообщение о том, что в Деснянском районе столицы на озере по ул. Закревского, 19, находится тело человека.

На место происшествия было направлено дежурное водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию, спасатели обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 3 метра тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.

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